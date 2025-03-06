Валюты / DSGR
DSGR: Distribution Solutions Group Inc
30.98 USD 0.47 (1.49%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DSGR за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.83, а максимальная — 31.67.
Следите за динамикой Distribution Solutions Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
30.83 31.67
Годовой диапазон
21.87 41.47
- Предыдущее закрытие
- 31.45
- Open
- 31.46
- Bid
- 30.98
- Ask
- 31.28
- Low
- 30.83
- High
- 31.67
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- -1.78%
- 6-месячное изменение
- 8.89%
- Годовое изменение
- -18.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.