DOUG: Douglas Elliman Inc
2.83 USD 0.03 (1.07%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOUG за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.78, а максимальная — 2.87.
Следите за динамикой Douglas Elliman Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DOUG
- Elliman (DOUG) Q2 Revenue Drops 5%
- Douglas Elliman launches in-house mortgage platform for diverse borrowers
- Opinion: Enjoy the stock market’s rally — but watch out for these overbought indicators
- Opinion: The stock market now is clearly overbought — but overbought does not mean ‘sell’
- Opinion: Why this stock-market breakout is the real deal — and the S&P 500 still has room to run
- Opinion: Here’s what’s taking the S&P 500 so long to return to an all-time high
- Opinion: Even the Fed, Iran and interest-rate worries can’t keep this stock market down
- Douglas Elliman: Taking A Look As Turnaround Takes Shape And Takeover Talk Emerges (DOUG)
- Opinion: The stock market wants badly to hit an all-time high. And the S&P 500 can get there.
- 4TRO Development and Kastelo Development Unveil New Boutique Townhome Project in Delray Beach
- Opinion: The S&P 500 now has most of what it needs to hit an all-time high
- Douglas Elliman launches global real estate service
- Top 2 Real Estate Stocks That May Implode In Q2 - Douglas Elliman (NYSE:DOUG), Paramount Group (NYSE:PGRE)
- Opinion: The market got an expected boost from Nvidia — though traders mispriced the stock’s options again
- Douglas Elliman Inc. (DOUG) Receives Acquisition Offer Following Investigation Involving Former Star Agents
- Douglas Elliman stock soars on merger offer report
- Douglas Elliman stock soars to 52-week high, hits $3.03
- Top 2 Real Estate Stocks That May Collapse In Q2 - Douglas Elliman (NYSE:DOUG), Diversified Healthcare (NASDAQ:DHC)
- Douglas Elliman Inc. (DOUG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.78 2.87
Годовой диапазон
1.38 3.20
- Предыдущее закрытие
- 2.80
- Open
- 2.79
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.78
- High
- 2.87
- Объем
- 729
- Дневное изменение
- 1.07%
- Месячное изменение
- 7.20%
- 6-месячное изменение
- 64.53%
- Годовое изменение
- 55.49%
