DNLI
DNLI: Denali Therapeutics Inc
13.26 USD 0.10 (0.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DNLI за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.13, а максимальная — 13.58.
Следите за динамикой Denali Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DNLI
Дневной диапазон
13.13 13.58
Годовой диапазон
10.57 33.33
- Предыдущее закрытие
- 13.16
- Open
- 13.14
- Bid
- 13.26
- Ask
- 13.56
- Low
- 13.13
- High
- 13.58
- Объем
- 4.739 K
- Дневное изменение
- 0.76%
- Месячное изменение
- -11.60%
- 6-месячное изменение
- -2.43%
- Годовое изменение
- -55.02%
