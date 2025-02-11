通貨 / DNLI
DNLI: Denali Therapeutics Inc
13.18 USD 0.12 (0.92%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DNLIの今日の為替レートは、0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり13.11の安値と13.49の高値で取引されました。
Denali Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.11 13.49
1年のレンジ
10.57 33.33
- 以前の終値
- 13.06
- 始値
- 13.31
- 買値
- 13.18
- 買値
- 13.48
- 安値
- 13.11
- 高値
- 13.49
- 出来高
- 4.021 K
- 1日の変化
- 0.92%
- 1ヶ月の変化
- -12.13%
- 6ヶ月の変化
- -3.02%
- 1年の変化
- -55.29%
