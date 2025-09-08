Курс DFLV за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.49, а максимальная — 41.85.

Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.