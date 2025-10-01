- Aperçu
DFLV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF
Le taux de change de DFLV a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.64 et à un maximum de 32.91.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFLV aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF est cotée à 32.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.27%, a clôturé hier à 32.80 et son volume d'échange a atteint 1021. Le graphique en temps réel du cours de DFLV présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF est actuellement valorisé à 32.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFLV.
Comment acheter des actions DFLV ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF au cours actuel de 32.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.89 ou de 33.19, le 1021 et le 0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFLV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFLV ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.26 - 32.99 et le prix actuel 32.89. Beaucoup comparent 1.61% et 7.84% avant de passer des ordres à 32.89 ou 33.19. Consultez le graphique du cours de DFLV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional US Large Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional US Large Cap Value ETF l'année dernière était 32.99. Au cours de 26.26 - 32.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional US Large Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) sur l'année a été 26.26. Sa comparaison avec 32.89 et 26.26 - 32.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFLV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFLV a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.80 et 7.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.80
- Ouverture
- 32.81
- Bid
- 32.89
- Ask
- 33.19
- Plus Bas
- 32.64
- Plus Haut
- 32.91
- Volume
- 1.021 K
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 1.61%
- Changement à 6 Mois
- 7.84%
- Changement Annuel
- 7.06%
- Act
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M