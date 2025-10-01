- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DFLV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF
Il tasso di cambio DFLV ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.64 e ad un massimo di 32.91.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFLV oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF sono prezzate a 32.89. Viene scambiato all'interno di 0.27%, la chiusura di ieri è stata 32.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 1021. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFLV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF è attualmente valutato a 32.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFLV.
Come acquistare azioni DFLV?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF al prezzo attuale di 32.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.89 o 33.19, mentre 1021 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFLV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFLV?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.26 - 32.99 e il prezzo attuale 32.89. Molti confrontano 1.61% e 7.84% prima di effettuare ordini su 32.89 o 33.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFLV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional US Large Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional US Large Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 32.99. All'interno di 26.26 - 32.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional US Large Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) nel corso dell'anno è stato 26.26. Confrontandolo con gli attuali 32.89 e 26.26 - 32.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFLV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFLV?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.80 e 7.06%.
- Chiusura Precedente
- 32.80
- Apertura
- 32.81
- Bid
- 32.89
- Ask
- 33.19
- Minimo
- 32.64
- Massimo
- 32.91
- Volume
- 1.021 K
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- 1.61%
- Variazione Semestrale
- 7.84%
- Variazione Annuale
- 7.06%
- Agire
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M