DFLV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF
今日DFLV汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点41.83和高点41.97进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
DFLV股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票今天的定价为41.88。它在41.83 - 41.97范围内交易，昨天的收盘价为41.83，交易量达到808。DFLV的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF目前的价值为41.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.94%和USD。实时查看图表以跟踪DFLV走势。
如何购买DFLV股票？
您可以以41.88的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在41.88或42.18附近，而808和0.12%显示市场活动。立即关注DFLV的实时图表更新。
如何投资DFLV股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF需要考虑年度范围34.94 - 41.97和当前价格41.88。许多人在以41.88或42.18下订单之前，会比较2.52%和。实时查看DFLV价格图表，了解每日变化。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF的最高价格是41.97。在34.94 - 41.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF的绩效。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF（DFLV）的最低价格为34.94。将其与当前的41.88和34.94 - 41.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFLV股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.83和12.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.83
- 开盘价
- 41.83
- 卖价
- 41.88
- 买价
- 42.18
- 最低价
- 41.83
- 最高价
- 41.97
- 交易量
- 808
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 2.52%
- 6个月变化
- 13.25%
- 年变化
- 12.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%