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DFLV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF

41.88 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFLV汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点41.83和高点41.97进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFLV新闻

常见问题解答

DFLV股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票今天的定价为41.88。它在41.83 - 41.97范围内交易，昨天的收盘价为41.83，交易量达到808。DFLV的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF目前的价值为41.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.94%和USD。实时查看图表以跟踪DFLV走势。

如何购买DFLV股票？

您可以以41.88的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在41.88或42.18附近，而808和0.12%显示市场活动。立即关注DFLV的实时图表更新。

如何投资DFLV股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF需要考虑年度范围34.94 - 41.97和当前价格41.88。许多人在以41.88或42.18下订单之前，会比较2.52%和。实时查看DFLV价格图表，了解每日变化。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF的最高价格是41.97。在34.94 - 41.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF的绩效。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF（DFLV）的最低价格为34.94。将其与当前的41.88和34.94 - 41.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFLV股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.83和12.94%中可见。

日范围
41.83 41.97
年范围
34.94 41.97
前一天收盘价
41.83
开盘价
41.83
卖价
41.88
买价
42.18
最低价
41.83
最高价
41.97
交易量
808
日变化
0.12%
月变化
2.52%
6个月变化
13.25%
年变化
12.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%