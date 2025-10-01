- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DFLV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV 환율이 오늘 0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.64이고 고가는 32.91이었습니다.
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
자주 묻는 질문
What is DFLV stock price today?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF stock is priced at 32.89 today. It trades within 0.27%, yesterday's close was 32.80, and trading volume reached 1021. The live price chart of DFLV shows these updates.
Does Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF stock pay dividends?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF is currently valued at 32.89. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 7.06% and USD. View the chart live to track DFLV movements.
How to buy DFLV stock?
You can buy Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF shares at the current price of 32.89. Orders are usually placed near 32.89 or 33.19, while 1021 and 0.24% show market activity. Follow DFLV updates on the live chart today.
How to invest into DFLV stock?
Investing in Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF involves considering the yearly range 26.26 - 32.99 and current price 32.89. Many compare 1.61% and 7.84% before placing orders at 32.89 or 33.19. Explore the DFLV price chart live with daily changes.
What are Dimensional US Large Cap Value ETF stock highest prices?
The highest price of Dimensional US Large Cap Value ETF in the past year was 32.99. Within 26.26 - 32.99, the stock fluctuated notably, and comparing with 32.80 helps spot resistance levels. Track Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF performance using the live chart.
What are Dimensional US Large Cap Value ETF stock lowest prices?
The lowest price of Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) over the year was 26.26. Comparing it with the current 32.89 and 26.26 - 32.99 shows potential long-term entry points. Watch DFLV moves on the chart live for more details.
When did DFLV stock split?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Large Cap Value ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 32.80, and 7.06% after corporate actions.
- 이전 종가
- 32.80
- 시가
- 32.81
- Bid
- 32.89
- Ask
- 33.19
- 저가
- 32.64
- 고가
- 32.91
- 볼륨
- 1.021 K
- 일일 변동
- 0.27%
- 월 변동
- 1.61%
- 6개월 변동
- 7.84%
- 년간 변동율
- 7.06%
- 활동
-
- 예측값
- -19 K
- 훑어보기
- 54 K
- 활동
-
- 예측값
- 52.8
- 훑어보기
- 53.0
- 활동
-
- 예측값
- -0.4%
- 훑어보기
- -0.1%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 2.655 M
- 훑어보기
- -0.607 M
- 활동
-
- 예측값
- -0.116 M
- 훑어보기
- 0.177 M