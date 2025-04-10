Валюты / DBC
DBC: Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
22.77 USD 0.23 (1.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DBC за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.66, а максимальная — 22.79.
Следите за динамикой Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DBC
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- DBC: Commodities Can Provide Uncorrelated Returns During Periods Of Market Turmoil
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Critical Commodities: The Future Is Upon Us
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- “Silver/Gold Ratio Trades”… On The Cusp
- Q2 Update: Commodities Starting To Threaten The Market
- Commodity Rally, Led By Gold, Silver & TSX-V: Big Trade Now Or After A Summer Dip?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The Silver-To-Gold Ratio Is Oversold, But There's More To The Story
- The Fed Can Ease Policy, And It Won't Be Bad
- Big Mac Vs. CPI: An Alternative View Of U.S. Inflation (SP500)
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- Commodities In Q1 2025: The DBC ETF Outperforms (NYSEARCA:DBC)
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
Дневной диапазон
22.66 22.79
Годовой диапазон
19.84 23.59
- Предыдущее закрытие
- 22.54
- Open
- 22.69
- Bid
- 22.77
- Ask
- 23.07
- Low
- 22.66
- High
- 22.79
- Объем
- 184
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 1.83%
- 6-месячное изменение
- 1.11%
- Годовое изменение
- 2.61%
