CUT: Invesco MSCI Global Timber ETF
30.61 USD 0.13 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CUT за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.58, а максимальная — 30.61.
Следите за динамикой Invesco MSCI Global Timber ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.58 30.61
Годовой диапазон
27.12 35.67
- Предыдущее закрытие
- 30.48
- Open
- 30.58
- Bid
- 30.61
- Ask
- 30.91
- Low
- 30.58
- High
- 30.61
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- -0.13%
- Годовое изменение
- -14.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.