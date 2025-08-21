Валюты / COTY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
COTY: Coty Inc Class A
4.22 USD 0.06 (1.44%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COTY за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.11, а максимальная — 4.22.
Следите за динамикой Coty Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости COTY
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- Berenberg downgrades Coty stock rating to Hold on delayed growth outlook
- This HP Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - BXP (NYSE:BXP), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)
- S&P Global revises Coty outlook to negative amid rising leverage
- Piper Sandler bullish on elf and Ulta as beauty sector stabilizes
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Beiersdorf’s Chantecaille appoints Tennille Kopiasz as new CEO, shares pop
- Coty’s chief legal officer Blazewicz buys $126k in shares
- Coty: Valuation Has Already Priced In The Fundamental Weaknesses (NYSE:COTY)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Why Coty (COTY) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Coty Stock: Oversold After A Capitulation-Like Selloff, But Risks Remain (NYSE:COTY)
- Jefferies warns Coty reliance on slowing fragrance sales adds risk
- Coty stock price target lowered to $4 by TD Cowen on destocking issues
- Coty stock price target lowered to $4 at Wells Fargo on valuation concerns
- Goldman Sachs cuts Coty stock price target to $4.50 on mixed results
- RBC Capital lowers Coty stock price target to $10 on underwhelming guidance
- Dow Dips 150 Points Ahead Of Powell's Speech: Investor Sentiment Declines, Fear & Greed Index Moves To 'Neutral' Zone - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Buckle (NYSE:BKE)
- Coty stock price target lowered to $3.50 at BofA on weak results
- Wall Street closes down as investors brace for Powell's speech
- Jefferies downgrades Coty stock rating to Hold amid mass cosmetics pullback
- Jackson Hole jitters, Walmart drive Wall Street lower
Дневной диапазон
4.11 4.22
Годовой диапазон
3.67 9.56
- Предыдущее закрытие
- 4.16
- Open
- 4.20
- Bid
- 4.22
- Ask
- 4.52
- Low
- 4.11
- High
- 4.22
- Объем
- 4.014 K
- Дневное изменение
- 1.44%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- -23.13%
- Годовое изменение
- -55.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.