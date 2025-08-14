Валюты / COMM
COMM: CommScope Holding Company Inc
16.36 USD 0.29 (1.74%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COMM за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.24, а максимальная — 16.79.
Следите за динамикой CommScope Holding Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.24 16.79
Годовой диапазон
2.94 16.83
- Предыдущее закрытие
- 16.65
- Open
- 16.77
- Bid
- 16.36
- Ask
- 16.66
- Low
- 16.24
- High
- 16.79
- Объем
- 7.399 K
- Дневное изменение
- -1.74%
- Месячное изменение
- 6.23%
- 6-месячное изменение
- 212.21%
- Годовое изменение
- 168.20%
