Devises / COMM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
COMM: CommScope Holding Company Inc
16.45 USD 0.09 (0.54%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COMM a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.33 et à un maximum de 16.98.
Suivez la dynamique CommScope Holding Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COMM Nouvelles
- L’action Commscope atteint un plus haut de 52 semaines à 16,83 USD
- Commscope stock hits 52-week high at 16.83 USD
- L’action d’Amphenol atteint un niveau record à 120,83 USD
- CommScope: Better Days To Come Post CCS Divestiture (NASDAQ:COMM)
- CommScope Rides on Strength in ANS Segment: Will it Persist?
- Zacks.com featured highlights include Flowserve, Zions, Astronics and CommScope
- Top 6 Tech Stocks For Q4
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With More Upside Potential
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- CommScope: Infrastructure Turnaround Play Emerging From A 6-Year Bear Market
- CommScope Reset: Deleveraging, Dividend-Ready, Poised For Growth (NASDAQ:COMM)
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Zacks Industry Outlook Highlights CommScope and Bandwidth
- 2 Communication Stocks Likely to Sail With Industry Tailwinds
- Corning Rides on Strength in Optical Communication: Will it Persist?
- L’action Commscope atteint un sommet de 52 semaines à 16,66$
- Commscope stock hits 52-week high at $16.66
- APH Stock Trades Higher Than Industry at 33.84X P/E: Should You Buy?
- CommScope vs. Arista: Which Networking Stock Packs More Power Now?
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- CommScope: Amphenol Deal Offers Fresh Start, But Questions Remain (NASDAQ:COMM)
- CommScope enters success bonus agreement with executive tied to segment sale
- Corning Rises 43.6% Year to Date: Reason to Buy the Stock?
- COMM Stock Surges 315.5% in a Year: Is it Still Worth Buying?
Range quotidien
16.33 16.98
Range Annuel
2.94 16.98
- Clôture Précédente
- 16.54
- Ouverture
- 16.54
- Bid
- 16.45
- Ask
- 16.75
- Plus Bas
- 16.33
- Plus Haut
- 16.98
- Volume
- 10.797 K
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- 6.82%
- Changement à 6 Mois
- 213.93%
- Changement Annuel
- 169.67%
20 septembre, samedi