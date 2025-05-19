Валюты / CION
CION: CION Investment Corporation
9.79 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CION за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.73, а максимальная — 9.86.
Следите за динамикой CION Investment Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CION
- CION Investment Corporation (CION) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Best Income Stocks to Buy for August 22nd
- Morgan Stanley Direct Lending: 11.6% Yield, But How Safe Is The Dividend? (MSDL)
- Best Income Stocks to Buy for August 20th
- Best Income Stocks to Buy for August 18th
- CION Investment Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CION)
- CION Investment Corporation (CION) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CION Investment Q2 2025 slides reveal defensive strategy amid mixed results
- Earnings call transcript: Cion Investment Q2 2025 misses EPS, shares rise
- CION (CION) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cion Investment earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- CION Investment Corporation (CION) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Palmer Square Capital BDC Inc. (PSBD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Matches Q2 Earnings Estimates
- Golub Capital BDC (GBDC) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- BDC Dividend Cut Storm Likely Ahead
- The BDC Promise Vs. My Portfolio: What I Learned The Hard Way
- Dividend Cut Alert: Big Dividends Getting Risky
- The More It Tanks, The More It Stanks
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- OXSQ Bonds Outshine CION: Why This 8% Yield Deserves Investor Attention (NASDAQ:OXSQ)
- BDC Weekly Review: NII Is Stabilizing
- 2 BDCs To Boost Your Passive Income
- Cion investment director Breakstone buys $4,860 in stock
Дневной диапазон
9.73 9.86
Годовой диапазон
8.51 12.72
- Предыдущее закрытие
- 9.78
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.79
- Ask
- 10.09
- Low
- 9.73
- High
- 9.86
- Объем
- 602
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -5.50%
- 6-месячное изменение
- -5.68%
- Годовое изменение
- -17.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.