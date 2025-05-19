Валюты / CINT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CINT: CI&T Inc Class A
5.65 USD 0.16 (2.91%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CINT за сегодня изменился на 2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.45, а максимальная — 5.88.
Следите за динамикой CI&T Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CINT
- CI&T: Positive On Revenue Mix And Capital Allocation (Rating Upgrade) (NYSE:CINT)
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Wall Street Analysts Predict a 41.36% Upside in CI&T (CINT): Here's What You Should Know
- CI&T stock price target raised to $9 by TD Cowen on sustained growth
- CI&T Q2 Revenue Rises to $117 Million
- CI&T Inc. (CINT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Constellation Software Inc. (CNSWF) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- AudioEye (AEYE) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Q2 Holdings (QTWO) Misses Q2 Earnings Estimates
- Earnings call transcript: Scent Group AB sees profitability rise despite revenue dip in Q2 2025
- Cint Q2 2025 slides reveal higher margins amid platform consolidation
- CI&T: Good Visibility To Growth Acceleration Ahead (NYSE:CINT)
- CI&T price target lowered to $8 from $10 at Canaccord Genuity
- CI&T Widens Outlook On Uncertain Growth Conditions (Downgrade) (NYSE:CINT)
- CI&T Inc holds Annual General Meeting, approves reports
- Ci&T at TD Cowen Conference: GenAI Drives Strategic Growth
- CI&T Is Recognised by Amazon Web Services for Excellence in Generative AI Solutions
- Cint Awarded BPI’s Most Loved Workplace Certification and Named in Newsweek’s Top 100 Most Loved Places to Work
- Building Trust Through Data: CI&T Releases Report for a More Patient-Centric Healthcare Future
- CI&T, Novavax, Paramount Group And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Avino Silver & Gold Mines (AMEX:ASM), BGC Group (NASDAQ:BGC)
- J.P. Morgan upgrades Cognizant and CI&T, downgrades Endava on sector review
- This United Airlines Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- JPMorgan lifts CI&T stock rating to Overweight, sets $7 target
Дневной диапазон
5.45 5.88
Годовой диапазон
4.42 8.00
- Предыдущее закрытие
- 5.49
- Open
- 5.48
- Bid
- 5.65
- Ask
- 5.95
- Low
- 5.45
- High
- 5.88
- Объем
- 3.048 K
- Дневное изменение
- 2.91%
- Месячное изменение
- 4.44%
- 6-месячное изменение
- -5.36%
- Годовое изменение
- -14.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.