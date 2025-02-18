Валюты / CGEN
CGEN: Compugen Ltd
1.38 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGEN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.33, а максимальная — 1.40.
Следите за динамикой Compugen Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CGEN
Дневной диапазон
1.33 1.40
Годовой диапазон
1.13 2.67
- Предыдущее закрытие
- 1.38
- Open
- 1.40
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Low
- 1.33
- High
- 1.40
- Объем
- 472
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -2.82%
- 6-месячное изменение
- -5.48%
- Годовое изменение
- -23.33%
