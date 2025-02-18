Währungen / CGEN
CGEN: Compugen Ltd
1.33 USD 0.01 (0.75%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGEN hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.32 bis zu einem Hoch von 1.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Compugen Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.32 1.37
Jahresspanne
1.13 2.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.34
- Eröffnung
- 1.35
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Tief
- 1.32
- Hoch
- 1.37
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- -6.34%
- 6-Monatsänderung
- -8.90%
- Jahresänderung
- -26.11%
