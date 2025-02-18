货币 / CGEN
CGEN: Compugen Ltd
1.36 USD 0.02 (1.45%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CGEN汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点1.34和高点1.39进行交易。
关注Compugen Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.34 1.39
年范围
1.13 2.67
- 前一天收盘价
- 1.38
- 开盘价
- 1.38
- 卖价
- 1.36
- 买价
- 1.66
- 最低价
- 1.34
- 最高价
- 1.39
- 交易量
- 151
- 日变化
- -1.45%
- 月变化
- -4.23%
- 6个月变化
- -6.85%
- 年变化
- -24.44%
