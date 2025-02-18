QuotazioniSezioni
CGEN: Compugen Ltd

1.33 USD 0.01 (0.75%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CGEN ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.32 e ad un massimo di 1.37.

Segui le dinamiche di Compugen Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.32 1.37
Intervallo Annuale
1.13 2.67
Chiusura Precedente
1.34
Apertura
1.35
Bid
1.33
Ask
1.63
Minimo
1.32
Massimo
1.37
Volume
270
Variazione giornaliera
-0.75%
Variazione Mensile
-6.34%
Variazione Semestrale
-8.90%
Variazione Annuale
-26.11%
