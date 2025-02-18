Valute / CGEN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CGEN: Compugen Ltd
1.33 USD 0.01 (0.75%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CGEN ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.32 e ad un massimo di 1.37.
Segui le dinamiche di Compugen Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGEN News
- Compugen al Q3 Investor Summit: focus sull’immuno-oncologia guidata dall’IA
- Compugen at Q3 Investor Summit: AI-Driven Immuno-Oncology Focus
- Compugen at H.C. Wainwright: AI-Driven Immuno-Oncology Strategy
- Earnings call transcript: Compugen Q2 2025 sees revenue miss, EPS surprise
- Compugen stock price target raised to $13 from $10 at Leerink Partners
- Compugen Ltd. (CGEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compugen (CGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Compugen earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Compugen to Present AI/ML Driven Predictive Computational Research at Upcoming International Scientific Conferences
- Compugen Reports First Quarter 2025 Results
- Compugen earnings missed, revenue fell short of estimates
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Compugen: Immuno-Oncology Innovator Poised For A Comeback (NASDAQ:CGEN)
Intervallo Giornaliero
1.32 1.37
Intervallo Annuale
1.13 2.67
- Chiusura Precedente
- 1.34
- Apertura
- 1.35
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Minimo
- 1.32
- Massimo
- 1.37
- Volume
- 270
- Variazione giornaliera
- -0.75%
- Variazione Mensile
- -6.34%
- Variazione Semestrale
- -8.90%
- Variazione Annuale
- -26.11%
21 settembre, domenica