Валюты / CGBD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CGBD: Carlyle Secured Lending Inc - Closed End Fund
13.31 USD 0.04 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGBD за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.22, а максимальная — 13.39.
Следите за динамикой Carlyle Secured Lending Inc - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CGBD
- Carlyle Secured Lending: A Dip, Discount To NAV, And 11.6% Dividend Yield (NASDAQ:CGBD)
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- Fidus Investment Stock: Executing On The Macro Environment With Precision (NASDAQ:FDUS)
- BDC Weekly Review: Keep An Eye On Valuation-Adjusted Performance
- Carlyle Secured Lending Inc. (CGBD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Carlyle Secured Lending Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CGBD)
- Earnings call transcript: Carlyle Secured Lending Q2 2025 misses EPS forecast, revenue up
- Carlyle Secured Lending earnings missed by $0.19, revenue topped estimates
- Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Matches Q2 Earnings Estimates
- Carlyle Secured Lending Q2 2025 slides: Portfolio expands with shift to first lien debt
- Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Oaktree Specialty Lending: Concern About Further Cuts In Distributions (NASDAQ:OCSL)
- Crescent Capital BDC: Unfairly Discounted With Income (NASDAQ:CCAP)
- Carlyle secured lending stock initiated with Market Perform by Raymond James
- Risk Management For Today's Income Portfolios
- Carlyle Secured Lending: No Margin Of Safety (NASDAQ:CGBD)
- BDC Misconceptions Setting Investors Up For Failure
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- BlackRock TCP Capital Corp: Dividend May Survive 2025, But Merger Hasn't Panned Out
- Lucid Capital Markets initiates Carlyle Secured Lending stock with Neutral rating
- Carlyle Secured Lending: 11.5% Yield, 16% Discount, And Merger Keep Me Bullish (CGBD)
- Carlyle Secured Lending: Valuation Collapse Makes This BDC A Buy (NASDAQ:CGBD)
- BDC Weekly Review: Questions About BDC Income And Price Trends
- Model Portfolio For Income, June 2025
Дневной диапазон
13.22 13.39
Годовой диапазон
13.12 18.64
- Предыдущее закрытие
- 13.35
- Open
- 13.35
- Bid
- 13.31
- Ask
- 13.61
- Low
- 13.22
- High
- 13.39
- Объем
- 1.015 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -3.76%
- 6-месячное изменение
- -17.17%
- Годовое изменение
- -21.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.