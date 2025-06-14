Währungen / CGBD
CGBD: Carlyle Secured Lending Inc - Closed End Fund
13.49 USD 0.17 (1.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGBD hat sich für heute um 1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.28 bis zu einem Hoch von 13.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carlyle Secured Lending Inc - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.28 13.51
Jahresspanne
13.12 18.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.32
- Eröffnung
- 13.30
- Bid
- 13.49
- Ask
- 13.79
- Tief
- 13.28
- Hoch
- 13.51
- Volumen
- 1.200 K
- Tagesänderung
- 1.28%
- Monatsänderung
- -2.46%
- 6-Monatsänderung
- -16.05%
- Jahresänderung
- -20.74%
