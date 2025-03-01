Валюты / CASS
CASS: Cass Information Systems Inc
42.00 USD 0.58 (1.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CASS за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.86, а максимальная — 42.78.
Следите за динамикой Cass Information Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.86 42.78
Годовой диапазон
38.01 47.14
- Предыдущее закрытие
- 42.58
- Open
- 42.78
- Bid
- 42.00
- Ask
- 42.30
- Low
- 41.86
- High
- 42.78
- Объем
- 101
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- -1.85%
- 6-месячное изменение
- -2.35%
- Годовое изменение
- 2.87%
