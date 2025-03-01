Währungen / CASS
CASS: Cass Information Systems Inc
42.40 USD 0.31 (0.73%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CASS hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.40 bis zu einem Hoch von 42.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cass Information Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CASS News
Tagesspanne
42.40 42.81
Jahresspanne
38.01 47.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.71
- Eröffnung
- 42.81
- Bid
- 42.40
- Ask
- 42.70
- Tief
- 42.40
- Hoch
- 42.81
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- -0.91%
- 6-Monatsänderung
- -1.42%
- Jahresänderung
- 3.85%
