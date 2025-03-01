KurseKategorien
CASS: Cass Information Systems Inc

42.40 USD 0.31 (0.73%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CASS hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.40 bis zu einem Hoch von 42.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cass Information Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
42.40 42.81
Jahresspanne
38.01 47.14
Vorheriger Schlusskurs
42.71
Eröffnung
42.81
Bid
42.40
Ask
42.70
Tief
42.40
Hoch
42.81
Volumen
21
Tagesänderung
-0.73%
Monatsänderung
-0.91%
6-Monatsänderung
-1.42%
Jahresänderung
3.85%
