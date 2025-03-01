시세섹션
통화 / CASS
주식로 돌아가기

CASS: Cass Information Systems Inc

41.49 USD 1.22 (2.86%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CASS 환율이 오늘 -2.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.39이고 고가는 42.81이었습니다.

Cass Information Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CASS News

일일 변동 비율
41.39 42.81
년간 변동
38.01 47.14
이전 종가
42.71
시가
42.81
Bid
41.49
Ask
41.79
저가
41.39
고가
42.81
볼륨
179
일일 변동
-2.86%
월 변동
-3.04%
6개월 변동
-3.53%
년간 변동율
1.62%
20 9월, 토요일