Валюты / BTSG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTSG: BrightSpring Health Services Inc
27.10 USD 0.08 (0.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTSG за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.40, а максимальная — 27.22.
Следите за динамикой BrightSpring Health Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTSG
- BrightSpring Health stock maintains Buy rating at UBS on strong growth outlook
- Brightspring Health Services stock hits all-time high at 25.57 USD
- Columbia Convertible Securities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:NCIAX)
- IPO Stock Of The Week: Health Care Leader BrightSpring Eyes Latest Buy Point
- Here's Why Gold Stocks Continue To Draw Investors. Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Are Options Traders Betting on a Big Move in BrightSpring Health Services Stock?
- BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Are Medical Stocks Lagging Stryker (SYK) This Year?
- BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- BrightSpring Q2 2025 slides: revenue surges 29% as pharmacy segment excels
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor Closely Amid Volatility
- Organon (OGN) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Fidelity Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPGX)
- BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Is BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Down 10.4% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG)
- 5 Stocks Brokers Adore Even as Economic Uncertainty Lingers
- BrightSpring Health Leads Companies In Line For Triple-Digit Profit Growth
- BrightSpring Health stock initiated with Buy rating at TD Cowen
- Hims & Hers Goes Global, Named To Top Stocks List: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- BrightSpring’s Onco360 selected as pharmacy partner for cancer therapies
- BrightSpring Health stock rating reiterated at Buy by UBS
- BrightSpring Health CEO Rousseau sells $11.57 million in stock
- AI Chip Wizard Broadcom Trades Near New High: Today's Best Growth Stocks: Who's On The IBD 50, Other Premium Lists?
Дневной диапазон
26.40 27.22
Годовой диапазон
14.03 28.43
- Предыдущее закрытие
- 27.18
- Open
- 26.90
- Bid
- 27.10
- Ask
- 27.40
- Low
- 26.40
- High
- 27.22
- Объем
- 5.211 K
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 16.16%
- 6-месячное изменение
- 50.89%
- Годовое изменение
- 82.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.