Валюты / BRN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BRN: Barnwell Industries Inc
1.17 USD 0.03 (2.63%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRN за сегодня изменился на 2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.13, а максимальная — 1.19.
Следите за динамикой Barnwell Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BRN
- Barnwell Announces Second Adjournment of 2025 Annual Meeting Due to Ned Sherwood’s Refusal to Submit Votes Solicited from Shareholders
- Barnwell Shareholders Adjourn 2025 Annual Meeting Due to Ned Sherwood’s Refusal to Submit Votes Solicited from Shareholders
- Delaware court backs Barnwell in director nomination dispute
- Barnwell Industries, Inc. Reports Results for its Second Quarter Ended March 31, 2025
Дневной диапазон
1.13 1.19
Годовой диапазон
1.08 2.40
- Предыдущее закрытие
- 1.14
- Open
- 1.16
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Low
- 1.13
- High
- 1.19
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 2.63%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -28.22%
- Годовое изменение
- -48.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.