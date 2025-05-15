Dövizler / BRN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BRN: Barnwell Industries Inc
1.18 USD 0.01 (0.85%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BRN fiyatı bugün 0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.15 ve Yüksek fiyatı olarak 1.20 aralığında işlem gördü.
Barnwell Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRN haberleri
- Barnwell Announces Second Adjournment of 2025 Annual Meeting Due to Ned Sherwood’s Refusal to Submit Votes Solicited from Shareholders
- Barnwell Shareholders Adjourn 2025 Annual Meeting Due to Ned Sherwood’s Refusal to Submit Votes Solicited from Shareholders
- Delaware court backs Barnwell in director nomination dispute
- Barnwell Industries, Inc. Reports Results for its Second Quarter Ended March 31, 2025
Günlük aralık
1.15 1.20
Yıllık aralık
1.08 2.40
- Önceki kapanış
- 1.17
- Açılış
- 1.16
- Satış
- 1.18
- Alış
- 1.48
- Düşük
- 1.15
- Yüksek
- 1.20
- Hacim
- 50
- Günlük değişim
- 0.85%
- Aylık değişim
- 0.85%
- 6 aylık değişim
- -27.61%
- Yıllık değişim
- -47.79%
21 Eylül, Pazar