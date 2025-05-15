Valute / BRN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BRN: Barnwell Industries Inc
1.18 USD 0.01 (0.85%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRN ha avuto una variazione del 0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.15 e ad un massimo di 1.20.
Segui le dinamiche di Barnwell Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRN News
- Barnwell Announces Second Adjournment of 2025 Annual Meeting Due to Ned Sherwood’s Refusal to Submit Votes Solicited from Shareholders
- Barnwell Shareholders Adjourn 2025 Annual Meeting Due to Ned Sherwood’s Refusal to Submit Votes Solicited from Shareholders
- Delaware court backs Barnwell in director nomination dispute
- Barnwell Industries, Inc. Reports Results for its Second Quarter Ended March 31, 2025
Intervallo Giornaliero
1.15 1.20
Intervallo Annuale
1.08 2.40
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.16
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Minimo
- 1.15
- Massimo
- 1.20
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- 0.85%
- Variazione Mensile
- 0.85%
- Variazione Semestrale
- -27.61%
- Variazione Annuale
- -47.79%
21 settembre, domenica