BRN: Barnwell Industries Inc
1.17 USD 0.01 (0.86%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRN hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.14 bis zu einem Hoch von 1.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barnwell Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRN News
- Barnwell Announces Second Adjournment of 2025 Annual Meeting Due to Ned Sherwood’s Refusal to Submit Votes Solicited from Shareholders
- Barnwell Shareholders Adjourn 2025 Annual Meeting Due to Ned Sherwood’s Refusal to Submit Votes Solicited from Shareholders
- Delaware court backs Barnwell in director nomination dispute
- Barnwell Industries, Inc. Reports Results for its Second Quarter Ended March 31, 2025
Tagesspanne
1.14 1.17
Jahresspanne
1.08 2.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.16
- Eröffnung
- 1.14
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Tief
- 1.14
- Hoch
- 1.17
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -28.22%
- Jahresänderung
- -48.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K