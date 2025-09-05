Валюты / BP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BP: BP p.l.c
34.40 USD 0.21 (0.61%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BP за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.13, а максимальная — 34.52.
Следите за динамикой BP p.l.c. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BP
- Stifel подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Baker Hughes на фоне улучшения маржи
- Morning Bid: Fed week begins
- Mizuho сохраняет нейтральный рейтинг акций Palantir с целевой ценой $165
- Mizuho maintains Palantir stock rating at Neutral with $165 price target
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- BP Stock: Strategic Realignment And Cost-Saving Initiatives Expand Profitability (NYSE:BP)
- London stocks rise as investors assess corporate earnings, await US inflation data
- BP (BP) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Why Palantir Stock Looks like the Silent Winner of Oracle’s Q1 Earnings - TipRanks.com
- Edison aims to replace some pipeline gas with flexible LNG supply
- TotalEnergies and KOGAS Sign a 10-Year LNG Supply Agreement
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- BP Signs Egypt Deal to Drill Five Mediterranean Gas Wells
- Turkey’s BOTAS and BP sign three-year LNG supply agreement
- BP to pay 6.1942 pence per share dividend on September 19
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- Why Palantir is the ‘exception’ as other AI companies struggle to add value
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- Heavyweight energy, bank shares lift London stocks higher
- Aker BP: A Big North Sea Discovery Ensures Future Growth (AKRBF)
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.03%
- How ExxonMobil's Guyana Operations Cement Its Upstream Moat
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- BMW CEO calls EU’s 2035 combustion engine ban a ‘big mistake’, sees strong 2025 sales
Дневной диапазон
34.13 34.52
Годовой диапазон
25.22 35.55
- Предыдущее закрытие
- 34.19
- Open
- 34.18
- Bid
- 34.40
- Ask
- 34.70
- Low
- 34.13
- High
- 34.52
- Объем
- 6.777 K
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- -1.06%
- 6-месячное изменение
- 2.56%
- Годовое изменение
- 9.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.