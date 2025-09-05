КотировкиРазделы
BP: BP p.l.c

34.40 USD 0.21 (0.61%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BP за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.13, а максимальная — 34.52.

Следите за динамикой BP p.l.c. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
34.13 34.52
Годовой диапазон
25.22 35.55
Предыдущее закрытие
34.19
Open
34.18
Bid
34.40
Ask
34.70
Low
34.13
High
34.52
Объем
6.777 K
Дневное изменение
0.61%
Месячное изменение
-1.06%
6-месячное изменение
2.56%
Годовое изменение
9.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.