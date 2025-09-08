Währungen / BP
BP: BP p.l.c
34.10 USD 0.45 (1.30%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BP hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.92 bis zu einem Hoch von 34.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die BP p.l.c-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
33.92 34.34
Jahresspanne
25.22 35.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.55
- Eröffnung
- 34.26
- Bid
- 34.10
- Ask
- 34.40
- Tief
- 33.92
- Hoch
- 34.34
- Volumen
- 11.717 K
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- -1.93%
- 6-Monatsänderung
- 1.67%
- Jahresänderung
- 8.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K