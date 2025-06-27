Валюты / BNL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BNL: Broadstone Net Lease Inc
18.49 USD 0.10 (0.54%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNL за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.40, а максимальная — 18.65.
Следите за динамикой Broadstone Net Lease Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BNL
- Zacks.com featured highlights include Sally Beauty, Broadstone Net Lease and Opus Genetics
- The Under $20 Breakout Trio Investors Shouldn't Ignore
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Is Banco Bradesco (BBD) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- REIT Stock Broadstone Mixes Attractive Dividend And Strong Foundation
- Broadstone Net Lease: Repricing Means Rerating (NYSE:BNL)
- 3 Triple Net REITs Positioned For Average 10% Returns
- Is Broadstone Net Lease (BNL) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
- Goldman Sachs upgrades Broadstone Net Lease stock rating to Buy on growth
- KeyBanc upgrades Broadstone Net Lease stock rating to Overweight on portfolio repositioning
- Broadstone Net Lease Stock: Thriving From The Doldrums (NYSE:BNL)
- Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Surpasses Q2 FFO and Revenue Estimates
- Broadstone Net earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Broadstone Net Lease stock rating upgraded by Wolfe Research on growth outlook
- Broadstone Net Lease stock maintains Market Outperform rating at JMP
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- W.P. Carey Stock: Fairly Valued Among Net Lease Peers (NYSE:WPC)
- Broadstone Net Lease adds three build-to-suit projects worth $61.4 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Morgan Stanley refreshes Top US REIT Picks as BNL, BXP, DLR, ELS join list
- Broadstone Net Lease: Industrial Portfolio Keeps Getting More And More Relevant (NYSE:BNL)
- 10% And 7% Yields You Can Trust – 2 High-Quality Dividend Machines I'd Buy Today
- Dividend Income Summary: Lanny’s May 2025 Summary
- Broadstone Net Lease: High Yield Bargain In Plain Sight (NYSE:BNL)
Дневной диапазон
18.40 18.65
Годовой диапазон
13.96 19.01
- Предыдущее закрытие
- 18.59
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.49
- Ask
- 18.79
- Low
- 18.40
- High
- 18.65
- Объем
- 1.910 K
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- 7.94%
- Годовое изменение
- -2.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.