КотировкиРазделы
Валюты / BNL
Назад в Рынок акций США

BNL: Broadstone Net Lease Inc

18.49 USD 0.10 (0.54%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNL за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.40, а максимальная — 18.65.

Следите за динамикой Broadstone Net Lease Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BNL

Дневной диапазон
18.40 18.65
Годовой диапазон
13.96 19.01
Предыдущее закрытие
18.59
Open
18.46
Bid
18.49
Ask
18.79
Low
18.40
High
18.65
Объем
1.910 K
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
7.94%
Годовое изменение
-2.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.