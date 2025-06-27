Währungen / BNL
BNL: Broadstone Net Lease Inc
18.53 USD 0.10 (0.54%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNL hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.32 bis zu einem Hoch von 18.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Broadstone Net Lease Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BNL News
Tagesspanne
18.32 18.62
Jahresspanne
13.96 19.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.43
- Eröffnung
- 18.39
- Bid
- 18.53
- Ask
- 18.83
- Tief
- 18.32
- Hoch
- 18.62
- Volumen
- 1.352 K
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 0.82%
- 6-Monatsänderung
- 8.17%
- Jahresänderung
- -2.06%
