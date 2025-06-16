Валюты / BLDP
BLDP: Ballard Power Systems Inc
2.20 USD 0.03 (1.38%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLDP за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.13, а максимальная — 2.21.
Следите за динамикой Ballard Power Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BLDP
- The Zacks Analyst Blog Highlights Vertiv, Arista Networks, Astera Labs, NVIDIA, Ballard Power Systems and Intel
- Ballard Power: Developing A Viable Business Model Likely To Remain A Battle - Hold (BLDP)
- Buy and Hold 3 AI-Focused Data Center, Cloud Infrastructure Developers
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- Ballard Power Systems stock rating reiterated by KeyBanc amid restructuring
- Ballard Power Systems (BLDP) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BMO Capital lowers Ballard Power Systems stock price target to $110 from $112
- Ballard Power stock rating maintained at Sell by TD Cowen on restructuring
- CFRA reiterates Hold rating on Ballard Power Systems stock amid restructuring
- Ballard Power Systems Inc. (BLDP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ballard Power Systems Q2 2025 sees revenue miss, stock dips
- Ballard Unveils Aggressive Cost-Cutting Plan Under New CEO - Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- Ballard earnings beat, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Evergy Inc (EVRG) Q2 Earnings Surpass Estimates
- MGE (MGEE) Misses Q2 Earnings Estimates
- Ballard unveils strategic realignment to reach positive cash flow by 2027
- Veritiv Set to Continue Huge Momentum After Q2 Beats and Solid Guidance
- Ballard Power: Waiting For New Leadership To Right The Ship - Hold (NASDAQ:BLDP)
- Trump's Big Beautiful Bill Slashes Solar Incentives — Cathie Wood's Ark Says Nuclear May Now Be Cheapest Option: OKLO, SMR, LTBR And Other Stocks In Focus - Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP), BWX Technologies (NYSE:BWXT)
- Ross Gerber Slams Trump's Tax Plan As 'Biggest...Scam Out There,' Says It Threatens Clean Energy Future: 'Big Ugly Bill' - Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP), Fluence Energy (NASDAQ:FLNC)
- Verdagy Announces CEO Transition to Lead Company’s Next Phase of Growth
- Ballard announces leadership transition
Дневной диапазон
2.13 2.21
Годовой диапазон
1.00 2.28
- Предыдущее закрытие
- 2.17
- Open
- 2.17
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Low
- 2.13
- High
- 2.21
- Объем
- 3.467 K
- Дневное изменение
- 1.38%
- Месячное изменение
- 15.79%
- 6-месячное изменение
- 100.00%
- Годовое изменение
- 22.22%
