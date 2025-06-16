Währungen / BLDP
BLDP: Ballard Power Systems Inc
2.62 USD 0.10 (3.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLDP hat sich für heute um 3.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.46 bis zu einem Hoch von 2.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ballard Power Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BLDP News
Tagesspanne
2.46 2.65
Jahresspanne
1.00 2.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.52
- Eröffnung
- 2.50
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Tief
- 2.46
- Hoch
- 2.65
- Volumen
- 4.807 K
- Tagesänderung
- 3.97%
- Monatsänderung
- 37.89%
- 6-Monatsänderung
- 138.18%
- Jahresänderung
- 45.56%
