BBSI: Barrett Business Services Inc
46.51 USD 0.30 (0.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBSI за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.36, а максимальная — 46.95.
Следите за динамикой Barrett Business Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
46.36 46.95
Годовой диапазон
35.81 49.65
- Предыдущее закрытие
- 46.81
- Open
- 46.72
- Bid
- 46.51
- Ask
- 46.81
- Low
- 46.36
- High
- 46.95
- Объем
- 365
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- -3.63%
- 6-месячное изменение
- 14.13%
- Годовое изменение
- 25.77%
