KurseKategorien
Währungen / BBSI
Zurück zum Aktien

BBSI: Barrett Business Services Inc

46.32 USD 0.59 (1.26%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBSI hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.32 bis zu einem Hoch von 46.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Barrett Business Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBSI News

Tagesspanne
46.32 46.91
Jahresspanne
35.81 49.65
Vorheriger Schlusskurs
46.91
Eröffnung
46.91
Bid
46.32
Ask
46.62
Tief
46.32
Hoch
46.91
Volumen
32
Tagesänderung
-1.26%
Monatsänderung
-4.02%
6-Monatsänderung
13.67%
Jahresänderung
25.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K