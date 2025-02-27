Währungen / BBSI
BBSI: Barrett Business Services Inc
46.32 USD 0.59 (1.26%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBSI hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.32 bis zu einem Hoch von 46.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barrett Business Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BBSI News
- Are Business Services Stocks Lagging Barrett Business Services (BBSI) This Year?
- Barrett Business Services Inc stock hits all-time high at 49.65 USD
- Here's Why Barrett Business Services (BBSI) is a Great Momentum Stock to Buy
- Is Barrett Business Services (BBSI) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Barrett Business Services stock hits all-time high at 48.57 USD
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Barrett (BBSI)
- Are Investors Undervaluing Adecco (AHEXY) Right Now?
- Barrett (BBSI) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Top Stocks From the Staffing Industry to Keep an Eye On
- Barrett Business Services Inc stock hits all-time high at 47.01 USD
- Barrett Business Services stock price target raised to $55 at Roth/MKM
- Barrett earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, Barrett (BBSI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Barrett Business Services (BBSI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Barrett Business Services Inc stock hits all-time high at 46.87 USD
- Barrett Business Services stock hits all-time high at 45.0 USD
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Barrett Business Services director Finn Mark Steven buys $84,392 in stock
- barrett business services reports annual meeting voting results
- BBSI appoints Joseph Clabby as new board chairman
- Upwork Stock Sees IBD RS Rating Climb To 79
- Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
46.32 46.91
Jahresspanne
35.81 49.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.91
- Eröffnung
- 46.91
- Bid
- 46.32
- Ask
- 46.62
- Tief
- 46.32
- Hoch
- 46.91
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -1.26%
- Monatsänderung
- -4.02%
- 6-Monatsänderung
- 13.67%
- Jahresänderung
- 25.26%
