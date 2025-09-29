КотировкиРазделы
Валюты / BAC-PQ
BAC-PQ: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

18.22 USD 0.06 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PQ за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.18, а максимальная — 18.26.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PQ сегодня?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) сегодня оценивается на уровне 18.22. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 18.16, а торговый объем достиг 95. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary shares, each representin?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin в настоящее время оценивается в 18.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.56% и USD. Отслеживайте движения BAC-PQ на графике в реальном времени.

Как купить акции BAC-PQ?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) по текущей цене 18.22. Ордера обычно размещаются около 18.22 или 18.52, тогда как 95 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAC-PQ?

Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary shares, each representin предполагает учет годового диапазона 16.56 - 18.84 и текущей цены 18.22. Многие сравнивают 3.17% и 7.56% перед размещением ордеров на 18.22 или 18.52. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) за последний год составила 18.84. Акции заметно колебались в пределах 16.56 - 18.84, сравнение с 18.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary shares, each representin на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) за год составила 16.56. Сравнение с текущими 18.22 и 16.56 - 18.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAC-PQ?

В прошлом Bank of America Corporation Depositary shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.16 и 7.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.18 18.26
Годовой диапазон
16.56 18.84
Предыдущее закрытие
18.16
Open
18.22
Bid
18.22
Ask
18.52
Low
18.18
High
18.26
Объем
95
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
3.17%
6-месячное изменение
7.56%
Годовое изменение
7.56%
