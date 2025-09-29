- Обзор рынка
BAC-PQ: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Курс BAC-PQ за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.18, а максимальная — 18.26.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAC-PQ сегодня?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) сегодня оценивается на уровне 18.22. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 18.16, а торговый объем достиг 95. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary shares, each representin?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin в настоящее время оценивается в 18.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.56% и USD. Отслеживайте движения BAC-PQ на графике в реальном времени.
Как купить акции BAC-PQ?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) по текущей цене 18.22. Ордера обычно размещаются около 18.22 или 18.52, тогда как 95 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAC-PQ?
Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary shares, each representin предполагает учет годового диапазона 16.56 - 18.84 и текущей цены 18.22. Многие сравнивают 3.17% и 7.56% перед размещением ордеров на 18.22 или 18.52. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) за последний год составила 18.84. Акции заметно колебались в пределах 16.56 - 18.84, сравнение с 18.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary shares, each representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) за год составила 16.56. Сравнение с текущими 18.22 и 16.56 - 18.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAC-PQ?
В прошлом Bank of America Corporation Depositary shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.16 и 7.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.16
- Open
- 18.22
- Bid
- 18.22
- Ask
- 18.52
- Low
- 18.18
- High
- 18.26
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 3.17%
- 6-месячное изменение
- 7.56%
- Годовое изменение
- 7.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%