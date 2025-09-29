BAC-PQ: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
今日BAC-PQ汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点18.18和高点18.26进行交易。
关注Bank of America Corporation Depositary shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BAC-PQ股票今天的价格是多少？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票今天的定价为18.22。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为18.16，交易量达到95。BAC-PQ的实时价格图表显示了这些更新。
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票是否支付股息？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin目前的价值为18.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.56%和USD。实时查看图表以跟踪BAC-PQ走势。
如何购买BAC-PQ股票？
您可以以18.22的当前价格购买Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票。订单通常设置在18.22或18.52附近，而95和0.00%显示市场活动。立即关注BAC-PQ的实时图表更新。
如何投资BAC-PQ股票？
投资Bank of America Corporation Depositary shares, each representin需要考虑年度范围16.56 - 18.84和当前价格18.22。许多人在以18.22或18.52下订单之前，会比较3.17%和。实时查看BAC-PQ价格图表，了解每日变化。
BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是18.84。在16.56 - 18.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Depositary shares, each representin的绩效。
BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？
BANK OF AMERICA CORP（BAC-PQ）的最低价格为16.56。将其与当前的18.22和16.56 - 18.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAC-PQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAC-PQ股票是什么时候拆分的？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.16和7.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.16
- 开盘价
- 18.22
- 卖价
- 18.22
- 买价
- 18.52
- 最低价
- 18.18
- 最高价
- 18.26
- 交易量
- 95
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 3.17%
- 6个月变化
- 7.56%
- 年变化
- 7.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值