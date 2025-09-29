报价部分
货币 / BAC-PQ
BAC-PQ: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

18.22 USD 0.06 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BAC-PQ汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点18.18和高点18.26进行交易。

关注Bank of America Corporation Depositary shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BAC-PQ股票今天的价格是多少？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票今天的定价为18.22。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为18.16，交易量达到95。BAC-PQ的实时价格图表显示了这些更新。

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票是否支付股息？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin目前的价值为18.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.56%和USD。实时查看图表以跟踪BAC-PQ走势。

如何购买BAC-PQ股票？

您可以以18.22的当前价格购买Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票。订单通常设置在18.22或18.52附近，而95和0.00%显示市场活动。立即关注BAC-PQ的实时图表更新。

如何投资BAC-PQ股票？

投资Bank of America Corporation Depositary shares, each representin需要考虑年度范围16.56 - 18.84和当前价格18.22。许多人在以18.22或18.52下订单之前，会比较3.17%和。实时查看BAC-PQ价格图表，了解每日变化。

BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是18.84。在16.56 - 18.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Depositary shares, each representin的绩效。

BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？

BANK OF AMERICA CORP（BAC-PQ）的最低价格为16.56。将其与当前的18.22和16.56 - 18.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAC-PQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAC-PQ股票是什么时候拆分的？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.16和7.56%中可见。

日范围
18.18 18.26
年范围
16.56 18.84
前一天收盘价
18.16
开盘价
18.22
卖价
18.22
买价
18.52
最低价
18.18
最高价
18.26
交易量
95
日变化
0.33%
月变化
3.17%
6个月变化
7.56%
年变化
7.56%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值