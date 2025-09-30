- Übersicht
BAC-PQ: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Der Wechselkurs von BAC-PQ hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.18 bis zu einem Hoch von 18.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PQ heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) notiert heute bei 18.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.16 und das Handelsvolumen erreichte 95. Das Live-Chart von BAC-PQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PQ Dividenden?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin wird derzeit mit 18.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PQ-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) zum aktuellen Kurs von 18.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.22 oder 18.52 platziert, während 95 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PQ-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin müssen die jährliche Spanne 16.56 - 18.84 und der aktuelle Kurs 18.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.17% und 7.56%, bevor sie Orders zu 18.22 oder 18.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) im vergangenen Jahr lag bei 18.84. Innerhalb von 16.56 - 18.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) im Laufe des Jahres betrug 16.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.22 und der Spanne 16.56 - 18.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PQ statt?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.16 und 7.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.16
- Eröffnung
- 18.22
- Bid
- 18.22
- Ask
- 18.52
- Tief
- 18.18
- Hoch
- 18.26
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 3.17%
- 6-Monatsänderung
- 7.56%
- Jahresänderung
- 7.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4