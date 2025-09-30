- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAC-PQ: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
A taxa do BAC-PQ para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.18 e o mais alto foi 18.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAC-PQ hoje?
Hoje Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) está avaliado em 18.22. O instrumento é negociado dentro de 0.33%, o fechamento de ontem foi 18.16, e o volume de negociação atingiu 95. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PQ em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Depositary shares, each representin está avaliado em 18.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.56% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAC-PQ?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) pelo preço atual 18.22. Ordens geralmente são executadas perto de 18.22 ou 18.52, enquanto 95 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAC-PQ?
Investir em Bank of America Corporation Depositary shares, each representin envolve considerar a faixa anual 16.56 - 18.84 e o preço atual 18.22. Muitos comparam 3.17% e 7.56% antes de enviar ordens em 18.22 ou 18.52. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) no último ano foi 18.84. As ações oscilaram bastante dentro de 16.56 - 18.84, e a comparação com 18.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) no ano foi 16.56. A comparação com o preço atual 18.22 e 16.56 - 18.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PQ?
No passado Bank of America Corporation Depositary shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.16 e 7.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.16
- Open
- 18.22
- Bid
- 18.22
- Ask
- 18.52
- Low
- 18.18
- High
- 18.26
- Volume
- 95
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- 3.17%
- Mudança de 6 meses
- 7.56%
- Mudança anual
- 7.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4