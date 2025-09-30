CotaçõesSeções
BAC-PQ
BAC-PQ: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

18.22 USD 0.06 (0.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BAC-PQ para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.18 e o mais alto foi 18.26.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BAC-PQ hoje?

Hoje Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) está avaliado em 18.22. O instrumento é negociado dentro de 0.33%, o fechamento de ontem foi 18.16, e o volume de negociação atingiu 95. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PQ em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Depositary shares, each representin está avaliado em 18.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.56% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BAC-PQ?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PQ) pelo preço atual 18.22. Ordens geralmente são executadas perto de 18.22 ou 18.52, enquanto 95 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BAC-PQ?

Investir em Bank of America Corporation Depositary shares, each representin envolve considerar a faixa anual 16.56 - 18.84 e o preço atual 18.22. Muitos comparam 3.17% e 7.56% antes de enviar ordens em 18.22 ou 18.52. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) no último ano foi 18.84. As ações oscilaram bastante dentro de 16.56 - 18.84, e a comparação com 18.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) no ano foi 16.56. A comparação com o preço atual 18.22 e 16.56 - 18.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PQ?

No passado Bank of America Corporation Depositary shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.16 e 7.56% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.18 18.26
Faixa anual
16.56 18.84
Fechamento anterior
18.16
Open
18.22
Bid
18.22
Ask
18.52
Low
18.18
High
18.26
Volume
95
Mudança diária
0.33%
Mudança mensal
3.17%
Mudança de 6 meses
7.56%
Mudança anual
7.56%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4