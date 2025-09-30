QuotazioniSezioni
BAC-PQ
BAC-PQ: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

18.22 USD 0.06 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAC-PQ ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.18 e ad un massimo di 18.26.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAC-PQ oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin sono prezzate a 18.22. Viene scambiato all'interno di 0.33%, la chiusura di ieri è stata 18.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 95. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagano dividendi?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin è attualmente valutato a 18.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PQ.

Come acquistare azioni BAC-PQ?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin al prezzo attuale di 18.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.22 o 18.52, mentre 95 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAC-PQ?

Investire in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 16.56 - 18.84 e il prezzo attuale 18.22. Molti confrontano 3.17% e 7.56% prima di effettuare ordini su 18.22 o 18.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 18.84. All'interno di 16.56 - 18.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) nel corso dell'anno è stato 16.56. Confrontandolo con gli attuali 18.22 e 16.56 - 18.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PQ?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.16 e 7.56%.

Intervallo Giornaliero
18.18 18.26
Intervallo Annuale
16.56 18.84
Chiusura Precedente
18.16
Apertura
18.22
Bid
18.22
Ask
18.52
Minimo
18.18
Massimo
18.26
Volume
95
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
3.17%
Variazione Semestrale
7.56%
Variazione Annuale
7.56%
