BAC-PQ: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Il tasso di cambio BAC-PQ ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.18 e ad un massimo di 18.26.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAC-PQ oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin sono prezzate a 18.22. Viene scambiato all'interno di 0.33%, la chiusura di ieri è stata 18.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 95. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagano dividendi?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin è attualmente valutato a 18.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PQ.
Come acquistare azioni BAC-PQ?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin al prezzo attuale di 18.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.22 o 18.52, mentre 95 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAC-PQ?
Investire in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 16.56 - 18.84 e il prezzo attuale 18.22. Molti confrontano 3.17% e 7.56% prima di effettuare ordini su 18.22 o 18.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 18.84. All'interno di 16.56 - 18.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PQ) nel corso dell'anno è stato 16.56. Confrontandolo con gli attuali 18.22 e 16.56 - 18.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PQ?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.16 e 7.56%.
- Chiusura Precedente
- 18.16
- Apertura
- 18.22
- Bid
- 18.22
- Ask
- 18.52
- Minimo
- 18.18
- Massimo
- 18.26
- Volume
- 95
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 3.17%
- Variazione Semestrale
- 7.56%
- Variazione Annuale
- 7.56%
