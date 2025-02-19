Валюты / AUB
AUB: Atlantic Union Bankshares Corporation
34.72 USD 0.23 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUB за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.31, а максимальная — 34.86.
Следите за динамикой Atlantic Union Bankshares Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AUB
Дневной диапазон
34.31 34.86
Годовой диапазон
22.85 44.54
- Предыдущее закрытие
- 34.95
- Open
- 34.77
- Bid
- 34.72
- Ask
- 35.02
- Low
- 34.31
- High
- 34.86
- Объем
- 1.023 K
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- -1.17%
- 6-месячное изменение
- 12.40%
- Годовое изменение
- -7.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.