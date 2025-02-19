货币 / AUB
AUB: Atlantic Union Bankshares Corporation
35.37 USD 0.65 (1.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AUB汇率已更改1.87%。当日，交易品种以低点35.32和高点35.49进行交易。
关注Atlantic Union Bankshares Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AUB新闻
日范围
35.32 35.49
年范围
22.85 44.54
- 前一天收盘价
- 34.72
- 开盘价
- 35.35
- 卖价
- 35.37
- 买价
- 35.67
- 最低价
- 35.32
- 最高价
- 35.49
- 交易量
- 124
- 日变化
- 1.87%
- 月变化
- 0.68%
- 6个月变化
- 14.50%
- 年变化
- -5.93%
