Валюты / APG
APG: APi Group Corporation
35.05 USD 0.23 (0.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APG за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.83, а максимальная — 35.40.
Следите за динамикой APi Group Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости APG
Дневной диапазон
34.83 35.40
Годовой диапазон
30.76 51.95
- Предыдущее закрытие
- 35.28
- Open
- 35.39
- Bid
- 35.05
- Ask
- 35.35
- Low
- 34.83
- High
- 35.40
- Объем
- 2.858 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- -1.63%
- Годовое изменение
- 6.89%
