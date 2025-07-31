КотировкиРазделы
APG: APi Group Corporation

35.05 USD 0.23 (0.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APG за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.83, а максимальная — 35.40.

Следите за динамикой APi Group Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости APG

Дневной диапазон
34.83 35.40
Годовой диапазон
30.76 51.95
Предыдущее закрытие
35.28
Open
35.39
Bid
35.05
Ask
35.35
Low
34.83
High
35.40
Объем
2.858 K
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
-1.63%
Годовое изменение
6.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.