APG: APi Group Corporation

35.49 USD 0.79 (2.28%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APG hat sich für heute um 2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.60 bis zu einem Hoch von 35.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die APi Group Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
34.60 35.64
Jahresspanne
30.76 51.95
Vorheriger Schlusskurs
34.70
Eröffnung
34.90
Bid
35.49
Ask
35.79
Tief
34.60
Hoch
35.64
Volumen
3.156 K
Tagesänderung
2.28%
Monatsänderung
1.31%
6-Monatsänderung
-0.39%
Jahresänderung
8.23%
