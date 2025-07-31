Währungen / APG
APG: APi Group Corporation
35.49 USD 0.79 (2.28%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APG hat sich für heute um 2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.60 bis zu einem Hoch von 35.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die APi Group Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
APG News
Tagesspanne
34.60 35.64
Jahresspanne
30.76 51.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.70
- Eröffnung
- 34.90
- Bid
- 35.49
- Ask
- 35.79
- Tief
- 34.60
- Hoch
- 35.64
- Volumen
- 3.156 K
- Tagesänderung
- 2.28%
- Monatsänderung
- 1.31%
- 6-Monatsänderung
- -0.39%
- Jahresänderung
- 8.23%
