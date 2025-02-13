Валюты / AEMD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AEMD: Aethlon Medical Inc
0.76 USD 0.03 (4.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEMD за сегодня изменился на 4.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.73, а максимальная — 0.76.
Следите за динамикой Aethlon Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AEMD
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Aethlon Medical prices $4.5 million public offering at $0.90 per share
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Why Aethlon Medical Shares Jump More Than 90% Today - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Aethlon Medical advances to next cohort in cancer device trial
- Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aethlon Medical’s stock surges 23% post Q1 2025 call
- Aethlon Medical Announces Financial Results for the Fiscal Fourth Quarter Ended March 31, 2025, and Provides Corporate Update
- Aethlon Medical to Release Fiscal Fourth Quarter Financial Results and Host Conference Call on June 26, 2025
- Aethlon Medical Treats Second Patient in Australian Hemopurifier ® Cancer Trial
- Aethlon Medical at Emerging Growth Conference 83: Strategic Updates on Hemopurifier
- Presenting on Emerging Growth Conference 83 Day 1 on June 17; Register to live stream
- Aethlon Medical to Present New Pre-Clinical Data at the Keystone Symposium on Long COVID and Other Post-Acute Infection Syndromes
- Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.73 0.76
Годовой диапазон
0.31 2.84
- Предыдущее закрытие
- 0.73
- Open
- 0.76
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Low
- 0.73
- High
- 0.76
- Объем
- 165
- Дневное изменение
- 4.11%
- Месячное изменение
- -59.36%
- 6-месячное изменение
- 94.87%
- Годовое изменение
- 68.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.