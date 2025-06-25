Валюты / ABCB
ABCB: Ameris Bancorp
73.77 USD 0.29 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABCB за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.90, а максимальная — 74.49.
Следите за динамикой Ameris Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
72.90 74.49
Годовой диапазон
48.27 75.46
- Предыдущее закрытие
- 74.06
- Open
- 74.47
- Bid
- 73.77
- Ask
- 74.07
- Low
- 72.90
- High
- 74.49
- Объем
- 935
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 1.72%
- 6-месячное изменение
- 30.17%
- Годовое изменение
- 19.76%
