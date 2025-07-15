Währungen / ABCB
ABCB: Ameris Bancorp
76.46 USD 2.30 (3.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABCB hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.47 bis zu einem Hoch von 76.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ameris Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
74.47 76.56
Jahresspanne
48.27 76.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.16
- Eröffnung
- 74.47
- Bid
- 76.46
- Ask
- 76.76
- Tief
- 74.47
- Hoch
- 76.56
- Volumen
- 822
- Tagesänderung
- 3.10%
- Monatsänderung
- 5.43%
- 6-Monatsänderung
- 34.92%
- Jahresänderung
- 24.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K