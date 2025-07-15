KurseKategorien
ABCB: Ameris Bancorp

76.46 USD 2.30 (3.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABCB hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.47 bis zu einem Hoch von 76.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ameris Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
74.47 76.56
Jahresspanne
48.27 76.56
Vorheriger Schlusskurs
74.16
Eröffnung
74.47
Bid
76.46
Ask
76.76
Tief
74.47
Hoch
76.56
Volumen
822
Tagesänderung
3.10%
Monatsänderung
5.43%
6-Monatsänderung
34.92%
Jahresänderung
24.12%
